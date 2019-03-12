مسؤول ايراني : العراق قناة أخرى لتفادي العقوبات الأمريكية

2019/03/12 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … ذكر مسؤول ايراني، الثلاثاء، ان العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأمريكية.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله ان “العراق يعد قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأمريكية الجائرة”.

واضاف المسؤول ان “زيارة الرئيس حسن روحاني للعراق ستوفر فرصا للاقتصاد الإيراني”.

ويعتمد العراق على واردات الغاز الإيرانية في تشغيل شبكة الكهرباء وطلب تمديدا للإعفاء الذي منحته له الولايات المتحدة من العقوبات ليواصل استيراد الغاز الإيراني.



ودخلت العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يزور روحاني مدينتي كربلاء والنجف اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء على التوالي.



وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن الرئيس الإيراني سيلتقي مع المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني.

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