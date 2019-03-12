تشكيل لجنة نيابية لمتابعة المؤسسات والدوائر المساهمة بالتلوث البيئي 

2019/03/12 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية, الثلاثاء, عن تشكيلها لجنة لمتابعة الدوائر والمصانع وكافة مؤسسات الدولة التي لم تلتزم بالقرارات والقوانين الصادرة من قبل وزارة الصحة والبيئة بشان مساهمتها بالتلوث البيئي، محذرة من وجود تلوث كبير وخطير في مجاري نهري دجلة والفرات.وقالت عضو اللجنة سهام الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التقارير التي حصلنا عليها […]

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