الاستخبارات العسكرية تضبط كدسا كبيرا للعبوات الناسفة جنوب شرق نينوى

2019/03/12 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاعلن مصدر امني عن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 14 للجيش العراقي، ضبط كدس كبيرا للعبوات الناسفة في منطقة مخمور جنوب شرق محافظة نينوى.

واضاف “احتوى كدس على 1300 عبوة مختلفة الاشكال والاحجام وهي من مخلفات داعش الارهابي تركها اثناء معارك التحرير”.

وتابع “تم تفجير الكدس من قبل مفارز هندسة الفرقة في موقع الاتلاف المخصص لذلك”.

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