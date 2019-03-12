رئيسة برلمان كوردستان تطرد اعضاء الجيل الجديد بعد احداث فوضى

2019/03/12 | 12:16

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شفق نيوز/ شهدت جلسة برلمان اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء فوضى من قبل اعضاء الجيل الجديد الذين اعترضوا على الية نوزيع اعضاء اللجان البرلمانية.وطلب اعضاء الجيل الجديد تسمية اعضاء من كتلتها في اللجان الرئيسة وبخاصة اللجنة المالية والاقتصادية.من جانبه قدم نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، شرحا لالية توزيع اللجان واشار الى انها تمت وفق نظام سانت ليغو 1.4 وبموافقة جميع رؤساء الكتل البرلمانية.وعند محاولة سكرتيرة البرلمان قراءة اعضاء اللجان احدث اعضاء الجيل الجديد فوضى في البرلمان لاعاقة التصويت على اللجان، لتطلب منهم رئيسة البرلمان فالا فريد مغادرة الجلسة وفقا للنظام الداخلي الفقرة الرابعة

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