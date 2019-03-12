2019/03/12 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل..اندلاع أعمال شغب داخل جلسة برلمان إقليم كردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل..اندلاع أعمال شغب داخل جلسة برلمان إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل..اندلاع أعمال شغب داخل جلسة برلمان إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).