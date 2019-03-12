إيران تجري هذا التغيير في هيئة اختيار المرشد الجديد

2019/03/12 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مجلس الخبراء في إيران تغييرا، اليوم الثلاثاء، في آلية اختيار مرشد البلاد وذلك بانتخاب نائب رئيس المجلس، الذي يختار المرشد في الدولة.

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