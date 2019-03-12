الحكيم يلتقي روحاني في بغداد

2019/03/12 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى زعيم تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، الثلاثاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني.

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