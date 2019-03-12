السجن 7 سنوات لمدان بابتزاز امرأة الكترونيا ومساومتها

2019/03/12 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات النجف نظرت قضية المدان الذي اعترف بمساومة امرأة بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار عراقي لقاء حذف الصور المرسلة له من قبلها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)".واضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 430/1 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات العراقي".انتهى ..م ف

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