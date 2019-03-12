الامانة تزيل دورا سكنية متجاوزة في العاصمة

2019/03/12 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الامانة في بيان انها "قامت بازالة دور ومباني شيدت تجاوزاً على ارض حكومية تقدر قيمتها بخمسة مليارات دينار وبمساحة تبلغ 3 دوانم ".واضافت الامانة ان "التجاوزات عبارة عن دور سكنية ومكاتب دلالية وعدد من الابنية التي شيدت على ارض في المحلة 751 حي الفضيلية ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة شرق بغداد".انتهى ...م ف

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