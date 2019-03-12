2019/03/12 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل العهد: رئيس برلمان كردستان تطرد اعضاء حراك الجيل الجديد من الجلسة بسبب الفوضى التي حدثت داخل الجلسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/12 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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