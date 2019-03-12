بالوثيقة: اسماء المرشحين للتعيين في مديرية زراعة كربلاء

-1 كافة المستمسكات الثبوتية المطلوبة (البطاقة الوطنية او هوية الاحوال المدنية / بطاقة سكن/ وثيقة تخرج).
-2 الذوات الذين محل ولادتهم محافظات جلب مايؤيد نقل نفوسهم قبل 2008 حسب ماجاء بقرار مجلس محافظة كربلاء المقدسة 193 في 4/12/2018.
-3 الطلبة الاوائل (الثاني و الثالث) على الكليات والمعاهد والمدرجة اسماؤهم بالقوائم ادناه جلب مايؤيد انه من الاوائل.
-4 ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرجة اسماؤهم في القوائم ادناه جلب مايؤيد ذلك بكتب رسمية.
-5 ذوي الشهداء والسجناء السياسين والعمليات الارهابية وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية والمدرجة اسماؤهم في القوائم ادناه جلب مايؤيد ذلك بكتب رسمية .
6- الاجراء اليوميين والعقود والمدرجة اسماؤهم في القوائم ادناه جلب كتب رسمية من دوائرهم تؤيد فترة الاجر والعقد المذكورة في استمارة التعيين.
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