بالوثيقة: اسماء المرشحين للتعيين في مديرية زراعة كربلاء

2019/03/12 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء لجنة التعيينات، اليوم الثلاثاء، عن اسماء المرشحين للتعيين في المديرية.وذكر بيان صادر عن اعلام زراعة كربلاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "الى كافة الذوات المدرجة اسماؤهم في القوائم المرفقة ادناه ومن المرشحين للتعيين مراجعة مديرية زراعة كربلاء المقدسة / لجنة التعيينات للفترة من 12/3/2019 ولغاية 20 /3/2019 لغرض تقديم وتأييد الاتي :-

-1 كافة المستمسكات الثبوتية المطلوبة (البطاقة الوطنية او هوية الاحوال المدنية / بطاقة سكن/ وثيقة تخرج).

-2 الذوات الذين محل ولادتهم محافظات جلب مايؤيد نقل نفوسهم قبل 2008 حسب ماجاء بقرار مجلس محافظة كربلاء المقدسة 193 في 4/12/2018.

-3 الطلبة الاوائل (الثاني و الثالث) على الكليات والمعاهد والمدرجة اسماؤهم بالقوائم ادناه جلب مايؤيد انه من الاوائل.

-4 ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرجة اسماؤهم في القوائم ادناه جلب مايؤيد ذلك بكتب رسمية.

-5 ذوي الشهداء والسجناء السياسين والعمليات الارهابية وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية والمدرجة اسماؤهم في القوائم ادناه جلب مايؤيد ذلك بكتب رسمية .

6- الاجراء اليوميين والعقود والمدرجة اسماؤهم في القوائم ادناه جلب كتب رسمية من دوائرهم تؤيد فترة الاجر والعقد المذكورة في استمارة التعيين.

انتهى/ ع

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