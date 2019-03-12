الجوية العراقية تعلن عدد المسافرين خلال شهر شباط الماضي

ولفت البيان، ان "تحقيق هذه الزيادة جاء من خلال الخدمات المتميزة التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية وادخال خدمات جديدة ضمن خطة عمل الشركة خلال هذا العام والتي تهدف الى توفير جميع احتياجات ورغبات المسافرين الكرام ومنها خدمات الحجز الالكتروني وخدمة الزبائن المجانية ومكاتب نقل الحقائب المنتشرة في مناطق العاصمة واعتماد آلية الكترونية متطورة في حجز واصدار التذاكر فضلا عن الأسعار التنافسية مقارنة مع باقي الشركات الأخرى"، مشيراً الى انه "من المؤمل ان تشهد هذه النسب زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة من خلال توجيهات وزارة النقل بأهمية افتتاح قطاعات جديدة بين العراق وباقي بلدان العالم والذي يندرج ضمن سياسة الحكومة العرقية بالانفتاح على المحيط الاقليمي والدولي".
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