الجوية العراقية تعلن عدد المسافرين خلال شهر شباط الماضي

2019/03/12 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها زيادة في عدد رحلاتها الجوية خلال شهر شباط الماضي.وأكد مدير عام الشركة عباس ناصر في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "عدد الرحلات التي سجلها الناقل الوطني في محطة بغداد الدولي بلغ ٦١٦ رحلة وبنسب امتلاء ايجابية لطائرات الشركة ولمختلف القطاعات التي يقصدها الطائر الاخضر، لافتا أن عدد المسافرين فقد بلغ ١٢٤.٢٤٧ مسافر، منهم ٦٢.٢٤٩ مسافر مغادر، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين ٦١.٩٩٨ مسافر، فيما كانت النسبة الاكبر فيها للرحلات الخارجية الى قطاع دبي حيث بلغ عدد المسافرين ١٠.١٤٥ مسافر في حين سجل قطاع اربيل اعلى الاعداد الخاصة بالرحلات الداخلية وبواقع ٢٢.٨١٠ مسافر".

ولفت البيان، ان "تحقيق هذه الزيادة جاء من خلال الخدمات المتميزة التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية وادخال خدمات جديدة ضمن خطة عمل الشركة خلال هذا العام والتي تهدف الى توفير جميع احتياجات ورغبات المسافرين الكرام ومنها خدمات الحجز الالكتروني وخدمة الزبائن المجانية ومكاتب نقل الحقائب المنتشرة في مناطق العاصمة واعتماد آلية الكترونية متطورة في حجز واصدار التذاكر فضلا عن الأسعار التنافسية مقارنة مع باقي الشركات الأخرى"، مشيراً الى انه "من المؤمل ان تشهد هذه النسب زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة من خلال توجيهات وزارة النقل بأهمية افتتاح قطاعات جديدة بين العراق وباقي بلدان العالم والذي يندرج ضمن سياسة الحكومة العرقية بالانفتاح على المحيط الاقليمي والدولي".

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