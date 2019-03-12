مجلس الذهب العالمي يصدر إحصائية جديدة عن احتياطي الدول من المعدن لشهر آذار

2019/03/12 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي للذهب،اليوم الثلاثاء، أن الدول العربية لم تشتر أي كمية من الذهب حتى الآن خلال 2019.

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