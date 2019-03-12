بعد مكاتب المفتشين.. توجه نيابي لالغاء هيئة النزاهة وتشكيل محكمة جنائية للفساد

2019/03/12 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء, انها بصدد تقديم مقترح لتشكيل محكمة جنائية خاصة للفساد لتكون عامل ردع للفاسدين والعمل على تعديل قانون العقوبات بشكل اكثر تشددا, مشيرة الى وجود فكرة لدى اللجنة لالغاء هيئة النزاهة.وقال عضو اللجنة النائب خالد الجشعمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة النزاهة في مجلس النواب أمامها […]

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