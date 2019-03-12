ذي قار : لجنة حكومية توصي بتقييم مدراء الدوائر كل اربع سنوات

2019/03/12 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ذي قار انها وضعت تقريرا يوصي بتقييم مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة كل اربعة اعوام لتجديد الثقة بهم او اعفائهم من مناصبهم.





شبكة اخبار الناصرية:قالت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ذي قار انها وضعت تقريرا يوصي بتقييم مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة كل اربعة اعوام لتجديد الثقة بهم او اعفائهم من مناصبهم.وذكر عضو اللجنة يحيى المشرفاوي لشبكة اخبار الناصرية ان اللجنة اعدت تقريرا يوصي بتقييم اداء المدراء الذين قضوا في الخدمة اربعة اعوام او اكثر ليقرر بعد ذلك تجديد الثقة بهم او اعفائهم من مناصبهم .واوضح ان اللجنة اوصت كذلك بتعيين مدراء اصلاء للدوائر التي تدار بالوكالة في ذي قار كبلدية الناصرية ومديرية الطرق والجسور .

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