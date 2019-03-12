الكعبي يدعو عبد المهدي الى الاسراع بحسم ملف تعيينات التربية

2019/03/12 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للاسراع في حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة في تربية محافظة ذي قار والديوانية وواسط.

وقال الكعبي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان "على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الاسراع في حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة في تربية محافظة ذي قار والديوانية وواسط، والإعلان عن اسماء المقبولين بعد استكمال كافة اجراءات التدقيق".

واضاف الكعبي، ان "هذا الموضوع يرتبط بأرزاق الناس ورفع المظلومية عنهم، فينبغي التوجه نحو معرفة ما قامت به لجنة التحقيق والإعلان عن اسماء المقبولين للمباشرة باعمالهم بأسرع وقت".

وثمن الكعبي "دور عبد المهدي في استجابته لمخاطبتنا في ضرورة كشف الأخطاء التي رافقت تعيينات التربية في عدد من المحافظات، والاسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها".

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