2019/03/12 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي لروحاني: العراق وإيران يمكنهما لعب دور في ارساء الاستقرار بالمنطقة يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي لروحاني: العراق وإيران يمكنهما لعب دور في ارساء الاستقرار بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي لروحاني: العراق وإيران يمكنهما لعب دور في ارساء الاستقرار بالمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).