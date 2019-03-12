محاكمة شاب عراقي بتهمة قتل وإغتصاب فتاة ألمانية

2019/03/12 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكمش برس؛ بدأت في مدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة شاب عراقي بتهمة اغتصاب وقتل فتاة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أثارت القضية استياء كبيرا في البلاد.وذكرت “فرانس برس” في تقرير لها اليوم، ان محاكمة الشاب العراقي “علي بشار” بدأت وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك على خلفية قيامه بضرب واغتصاب وخنق فتاة […]

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