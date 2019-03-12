2019/03/12 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “القدس العربي”، الثلاثاء، عن عقد جلسات حوارية مغلقة بين العاهل الأردني عبد الله الثاني وأهم أعضاء نادي رؤساء الوزارات السابقين، تهدف الى إنشاء مشروع اقتصادي ضخم لإقامة سكة حديد تربط الأردن والكيان الصهيوني بالعراق وسوريا.وقالت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة التي تابعها / الأنصار/ انه “خلال إحدى جلسات الحوار المغلق، بين العاهل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كواليس اجتماع أردني: لإنشاء سكة حديد تربط عمان وتل أبيب بالعراق alansaar.

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