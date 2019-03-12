مجلس بابل: جرف النصر غير مستقرة وتشكل تهديداً امنياً  

2019/03/12 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة بابل, الثلاثاء، أن ناحية جرف النصر شمالي المحافظة مازالت غير مستقرة وتشكيل تهديداً أمنياً, مبينا أن الناحية مازالت تعاني من مخلفات “داعش”.وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ناحية جرف النصر مازالت تشكل مصدر تهديد امني وذلك لوجود اطراف سائبة خاصة المطلة على صحراء الانبار وان ما يحصل […]

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