2019/03/12 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

نشرت مقدمة البرامج والممثلة اميه صياح صورة عبر حسابها الخاص على “انستغرام” وهي تقبّل زوجها فريد نجار.





وظهرت صياح برفقة زوجها على الثلج، وعبرّت له عن حبّها بقبلة رومانسية، وشكرته كونه الداعم الرئيسي لها.



وعلّقت على الصورة قائلة: “Mr.



Support System NAJJAR”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبلة رومانسية على الثلج بين ايميه صياح وزوجها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبلة رومانسية على الثلج بين ايميه صياح وزوجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).