جنايات النجف:السجن 7 سنوات لمدان بابتزاز امرأة الكترونيا ومساومتها

2019/03/12 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان أقدم على مساومة امرأة بمبلغ مالي لقاء حذف الصور الخاصة بها بعد أن بعثتها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات النجف نظرت قضية المدان الذي اعترف بمساومة امرأة بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار عراقي لقاء حذف

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