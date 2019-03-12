مخاوف من انهيار سد بالبصرة واتلاف 25 ألف دونم من المحاصيل الزراعية

2019/03/12 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

حذر عضو مجلس محافظة البصرة، ربيع الحلفي، اليوم الثلاثاء، من كارثة قد تحل بالمناطق الزراعية في قضاء القرنة (شمالي المحافظة) اثر مخاطر إنهيار سد الفلين في هور الحويزة.وقال الحلفي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "زيادة الإطلاقات المائية ادى إلى انهيار السد المشتركة بين البصرة ومحافظة ميسان وبالتالي تدفقت المياه إلى هور الحويرزة (320كم مربع) وذلك أدى إلى انهيار جزئي بحدود 6 أمتار لسدة الفلين ما قد يسبب مخاطر كبيرة على الأراضي الزراعية".وأضاف أن "جميع الدوائر الخدمية استنفرت وقامت بواجبها تجاه منع إنهيار أوسع لسدة الفلين".ودعا الحلفي، الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل لإتخاذ التدابير العاجلة في حال زيادة الإطلاقات المائية ما قد يزيد من مخاطر تدفق المياه إلى الأراضي الزراعية والخسائر المتوقعة على محصول الحنطة خلال شهر نيسان المقبل".وحصلت شبكة رووداو الإعلامية، على مقطع فيديو يظهر تدفق كبير للمياه في سدة الفلين بهور الحويزة.دعت النائب عن عن محافظة البصرة ميثاق الحامديّ، الحكومة المحلية في محافظة البصرة وعلى رأسها المحافظ أسعد عبد الأمير العيدانيّ، لإغاثة سدة "ابو الفلين" الواقعة في قضاء القرنة شمالي البصرة، وتعزيز الجهد الهندسيّ، بعد إن تعرضت إلى انهيار وصفته بالخطير، ما يشكل تهديدا للأراضي الزراعيّة القريبة المزروعة بالحنطة بمساحة 25 ألف دونم.وقالت الحامديّ في بيانٍ إنها "تحمل وزارة الموارد المائيّة والحكومة المحلية في المحافظة ما حدث، فرغم مناشدات الأهالي واتحاد الجمعيات الفلاحيّة في القضاء لكنهم تجاهلوها، ولم يعدوا الخطة اللازمة لإنقاذ السد والمناطق القريبة"، حسب البيان، مؤكدة على ضرورة تعاون الدوائر الحكوميّة ومنظمات المجتمع المدنيّ وعلى رأسهم اتحاد الجمعيات الفلاحيّة في قضاء القرنة، والتكاتف للسيطرة على انهيار السد والحيلولة دون وصوله إلى الأراضي الزراعيّة.وطالبت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أن تشكل خطة طوارئ تستأنف بها جهود الدوائر الخدميّة بآلياتها لتدارك الوضع الذي وصفته بالمأساوي، حسب البيان.

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