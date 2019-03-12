جبل عراقي يأوي 300 “داعشي” مع عوائلهم تحت انظار التحالف الدولي

2019/03/12 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ،الثلاثاء، عن تواجد ٣٠٠ عنصر بتنظيم “داعش” الاجرامي وعوائلهم في جبل قره جوخ بالقرب من قضاء مخمور، مشيرا إلى أن التحالف الدولي لم يقم بأية عملية لاستهداف “الدواعش” في هذا الجبل.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جبل قره جوخ يتواجد فيه اكثر من ٣٠٠ عنصر […]

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