صحيفة تركية تنشر صورة جديدة للبغدادي وتتحدث عن خطة امريكية سرية لنقل الارهابيين عبر العراق

2019/03/12 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة "يني شفق" التركية أن الولايات المتحدة تنفذ خططا سرية جديدة لنقل الإرهابيين من المنطقة عبر العراق بأسماء ووثائق وجوازات سفر مزيفة.

وذكرت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية أعلنت عدة مناطق من دير الزور كمناطق عسكرية وأغلقتها لدخول السكان المدنيين وخروجهم منها.

ويقوم البنتاغون في المناطق التابعة له باستجواب أفراد مختارين.



ويتم بعد ذلك نقل المقاتلين إلى نقاط تجمع "داعش" في معسكرات، وبعضهم الآخر إلى معسكرات سرية يتم تحديدها من قبل وكالة المخابرات المركزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن المخابرات الإسرائيلية والفرنسية والبريطانية يزورون تلك المعسكرات السرية.



ويتم فيها إعداد وتوزيع البطاقات الشخصية وجوازات السفر من أجل توفير خروج الإرهابيين عبر العراق.

وأكدت "يني شفق" أن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي يعمل تحت إشراف الولايات المتحدة.



ونشرت صورته داخل سيارة أمريكية مدرعة.



كما أكد مسلحو "داعش" الفارين من هجمات "الباغوز" هذه الصور.

إلا أن الصحيفة لم تحصل على معلومات حول مكان ووقت التقاط هذه الصورة.

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