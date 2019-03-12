وزير النقل يخسر خمسة ملايين بسبب كرة القدم

2019/03/12 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، أمس الاثنين، بمنح مليون دينار عراقي لكل لاعب زورائي يسجل هدفاً في شباك نادي الوصل الإماراتي.وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي أوعز بمنح مليون دينار عراقي لكل لاعب زورائي يسجل هدفاً في شباك نادي الوصل الإماراتي".

ونقل البيان عن قوله: "نشد ونراهن على قدرة وإمكانية أبطالنا اللاعبين في فريق الزوراء على حصد وتسجيل الأهداف أمام فريق الوصل الإماراتي، لما يتمتعون به من همه وروح وطنية ومستوى عالٍ ومتميز من الاداء".

وحقق فریق الزوراء لكرة القدم، إمس الاثنین، انتصارا ساحقا على فریق الوصل الاماراتي، بخمسة اھداف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بینھما على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الجولة الثانیة من دوري ابطال اسیا.

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