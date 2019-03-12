2019/03/12 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ،الثلاثاء، إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في أبريل نيسان بمقدار 0.35 دولار مقارنة مع الشهر السابق إلى 0.65 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة.

وأوضحت سومو في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد عند متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة منقوصا منه 2.45 دولار للبرميل.

أما سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية في مارس آذار فاستقر دون تغيير عند 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت، في حين ظل سعر بيع خام كركوك للولايات المتحدة دون تغيير عند 0.05 دولار فوق أرجوس.

وبالنسبة لأوروبا، تراجع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل نيسان 0.55 دولار للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 3.20 دولار للبرميل، بينما نزل سعر خام كركوك لذات الشهر إلى 2.50 دولار دون برنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في نيسان) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).