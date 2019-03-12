الدولار يستمر في استقراره امام الدينار العراقي

2019/03/12 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، استقراراً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1200 ديناراً للدولار الواحد، أي 120 الف دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1192.5 ديناراً، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط :

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.56 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 132.05 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 544.02 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1296.90 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 66.71 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.94 دولار.

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