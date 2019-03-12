العراق الخامس عربيا بأكبر احتياطي للذهب لشهر آذار

2019/03/12 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

حافظ العراق على مركزه الخامس عربيا باكبر احتياطي للذهب لشهر اذار.

وقال المجلس العالمي للذهب، في إحصائية له، تابعتها "الاقتصاد نيوز" ، إن " العراق حافظ على مركزه الخامس عربيا باكبر احتياطي للذهب لشهر اذار بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طن وهي تمثل 7% من باقي العملات الاخرى"، مبينا أن "الدول العربية لم تشتري اي كمية من الذهب لغاية الان خلال هذا العام".

وأوضح، أن "العراق حافظ ايضا على المرتبة 37 من اصل 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب"، لافتا إلى أن "اخر شراء للذهب للعراق كان في شهر ايلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن".

وتابع المجلس، أن "الصين كانت اكثر الدول شراء للذهب خلال شهر اذار وبواقع 11.8طن تليها تركيا وبواقع 7.6 طن، فيما كانت اكثر الدول مبيعا للذهب خلال الشهر ذاته هو اوزبكستان وبواقع 12.4 طن".

وبين، أن "الولايات المتحدة الامريكية ما زالت تتربع على العرش باحتلالها المرتبة الاولى عالميا من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5 طنا، تليها المانيا بـ 3.369 طنا".

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