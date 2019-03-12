العبادي يلتقي بالرئيس الايراني في مقر اقامته ببغداد

2019/03/12 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في مقر اقامته بالعاصمة بغداد.وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان، تلقت /SNG/،نسخة منه، انه “تم مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والاوضاع السياسية والعامة في العراق والمنطقة”.واكد العبادي على “اهمية التعاون مع الجمهورية الاسلامية وتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين والحفاظ على ...

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