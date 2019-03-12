مصدر: تحليق كثيف للطيران الأميركي فوق الخضراء بالتزامن مع تواجد روحاني

2019/03/12 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن قيام مروحيات أميركية بتكثيف طلعاتها فوق مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ومحيطها بالتزامن مع تواجد الرئيس الإيراني حسن روحاني في ذات المنطقة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، ان “نحو ست طائرات مروحية من نوع بلاك هوك أميركية تحلق بشكل مستمر منذ الصباح الباكر لمراقبة السفارة […]

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