توزيع 730 قطعة ارض سكنية بين الشهداء والجرحى في الدور

2019/03/12 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل ،اليوم الثلاثاء، انه سيتم توزيع 730 قطعة ارض سكنية بين ذوي الشهداء والجرحى والسجناء السياسيين في قضاء الدور قريبا.

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