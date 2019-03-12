الاتصالات: بدء المرحلة الثانية من المشروع الوطني للأنترنت

2019/03/12 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاتصالات ،اليوم الثلاثاء، عن بدء المرحلة الثانية من المشروع الوطني للانترنت و المتضمن نصب الكابينات الخاصة بالكيبل الضوئي و التي ستشمل جميع مناطق العراق التي امتد فيها الكيبل الضوئي على طول 4500 كم .

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