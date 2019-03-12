المالكي يبحث مع روحاني مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

2019/03/12 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي صباح اليوم رئيس

جمهورية ايران الاسلامية الدكتور حسن روحاني الذي يزور العراق حاليا

. وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم

مصلحة البلدين الجارين ، كما تم مناقشة الوضع الإقليمي والتحديات التي

تواجهها المنطقة .وأشار سيادته الى إمكانية أن يلعب العراق وإيران دورا مهما في دعم

وارساء الاستقرار في المنطقة ، داعيا الى المزيد من التعاون

والتنسيق بين الجانبين على مختلف الأصعدة ، و لاسيما في مجالي السياسة

والاقتصاد . وثمن السيد رئيس ائتلاف دولة القانون موقف الجمهورية الاسلامية

الايرانية في مساندة العراق خلال حربه ضد الارهاب . بدوره اكد روحاني استعداد بلاده لتنمية علاقاتها مع العراق في جميع

المجالات ، موضحا ان استقرار العراق واستباب أمنه يحظى باهمية بالغة

بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

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