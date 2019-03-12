2019/03/12 | 12:40

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص “صور”..



إدارة فندق الرشيد تغلق الطريق مجدد بعد يوم من واحد من فتحه NAS | موقع ناس الرسمي.

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