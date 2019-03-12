روحاني يلتقي العبادي والمالكي في بغداد

2019/03/12 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس التقى زعيم تحالف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الثلاثاء، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في بغداد، في حين التقى الرئيس الايراني زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وذكر مكتب زعيم تحالف النصر في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (12 اذار 2019)، أن “العبادي التقى روحاني، فيما جرى خلال […]

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