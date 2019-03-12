روحاني للمالكي: استقرار العراق واستباب أمنه يحظى باهمية بالغة بالنسبة لايران

2019/03/12 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، إمكانية أن يلعب العراق وإيران دورا مهما في دعم وارساء الاستقرار في المنطقة، فيما اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى ان استقرار العراق واستباب أمنه يحظى باهمية بالغة بالنسبة لايران.

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