الأنبار تحذر من تسلل “داعشي” إلى مناطق غرب المحافظة

2019/03/12 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..حذر مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، من محاولة تنظيم “داعش” الإجرامي التسلل إلى المناطق الغربية من المحافظة بعد محاصرتهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق وقرى قريبة من الشريط الحدودي مع العراق.وقال عضو المجلس ابراهيم الفهداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحاصر العديد من الدواعش في منطقة […]

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