ازدياد السمنة بين طلبة المدارس في كربلاء .. تعرف على الاسباب

2019/03/12 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شعبة الصحة المدرسية في دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، عن ازدياد نسبة السمنة بين طلبة مدارس المحافظة، اضافة الى ازدياد نسبة مرض التهاب الكبد الفايروسي نوع A بين الطلبة.وقال مدير الشعبة الدكتور صباح الغانمي، في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "هذا العام شهد ازدياد نسبة السمنة بين طلبة المدارس، بنسبة بلغت (11 %)، وذلك بسبب عدم تنشيط درس الرياضة بالمدارس"، موضحاً، ان "مرض التهاب الكبد الفايروسي نوع (A) شهد انتشاراً ايضاً بين طلبة المدارس".

وكشف الغانمي، عن "انخفاض نسبة مرض الجرب بين الطلبة بسبب عودة اغلب النازحين الى مناطق سكناهم وقلة الازدحام في المدارس".

وتابع الغانمي، ان "دائرة الصحة سيطرت هذا العام على مرض النكاف بين طلبة المدارس بشكل كامل".

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