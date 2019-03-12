صحة كربلاء تحتفي بيوم المراة في احدى مدارس البنات

2019/03/12 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت دائرة صحة كربلاء بالتعاون مع الصحة المدرسية والصحة النفسية احتفالية خاصة بيوم المراة داخل احدى المدارس الاعدادية الخاصة بالبنات بالمحافظة وصرحت الدكتورة شيماء يوسف لوكالة نون ان دائرتنا اختارت مدرسة ثانونية اليرموك للبنات لاقامة هذه الاحتفالية هو تعزيز لدور المراة ولاجل ايصال رسالة عن طريق الجديد ان المراة هي صانعة العالم وهي تستطيع ان تغيير جيلا باكمله اذا ما تسلحت بالارادة والعزيمة.

وشاركت مديرية تربية كربلاء بهذه الاحتفالية التي شهدت تقديم هدايا للمتميزين والمتميزات

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