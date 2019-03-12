اعمال شغب في برلمان كردستان تؤدي الى طرد اعضاء

2019/03/12 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن "عدد من اعضاء مجلس النواب في اقليم كردستان قاموا بأعمال شغب خلال الجلسة المنعقدة حاليا داخل برلمان اقليم كردستان"، لافتاً الى ان "الهدف من اعمال الشغب هو عرقلة سير الجلسة بشكل منتظم".وتابع: إنه "عند محاولة سكرتيرة البرلمان قراءة أسماء أعضاء اللجان البرلمانية في إقليم كردستان، احدث أعضاء الجيل الجديد، فوضى في البرلمان لإعاقة التصويت على اللجان، لعدم تواجد اسامي أعضائها في اللجان الرئاسية".وأضاف أن "هذا التصرف دفع رئيس البرلمان فالا فريد الى طردهم من الجلسة، وفقاً للنظام الداخلي الفقرة الرابعة".انتهى...س ح

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