الإبراهيمي سيرأس مؤتمرا انتقاليا حول مستقبل الجزائر السياسي

2019/03/12 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر إن المؤتمر سيضم ممثلين للمتظاهرين بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورا بارزا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962.انتهى ..م ف

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