برلمان كوردستان يصوت على لجانه ويحيل رئاساتها الى اجتماع بين الكتل

2019/03/12 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صوّت برلمان اقليم كوردستان في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء على لجانه التشريعية.

وقال مراسل شفق نيوز، ان البرلمان صوت على 15 لجنة تشريعية وكل لجنة تضم 11 عضوا وسط مقاطعة لكتلة الجيل الجديد.

من جهتها دعت رئيس البرلمان فالا فريد رؤساء الكتل البرلمانية الى عقد اجتماع يوم غد الاربعاء مع اعضاء هيئة رئاسة البرلمام لاختيار رؤساء اللجان البرلمانية.

وقالت فريد في كلمة لها خلال الجلسة انه "يجب الاسراع في تسمية اللجان خلال الفصل التشريعي الحالي".

وكان من المفرتض ان يكون التصويت كالاتي: الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الديمقراطي الاشتراكي 69 ممثلا في اللجان، وللاتحاد الوطني 30 ممثلا ولحركة التغيير 18 ممثلا وللجيل الجديد 12 ممثلا وللجماعة الاسلامية 11 ممثلا وللاتحاد الاسلامي 8 ممثلين وللتركمان 6 ممثلين وللمسيحيين 9 ممثلين والحرية ممثلين اثنين فقط.

وشهدت جلسة برلمان اقليم كوردستان اليوم فوضى من قبل اعضاء الجيل الجديد الذين اعترضوا على الية توزيع اعضاء اللجان البرلمانية.

وطلب اعضاء الجيل الجديد تسمية اعضاء من كتلتها في اللجان الرئيسة وبخاصة اللجنة المالية والاقتصادية.

من جانبه قدم نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، شرحا لالية توزيع اللجان واشار الى انها تمت وفق نظام سانت ليغو 1.4 وبموافقة جميع رؤساء الكتل البرلمانية.

وعند محاولة سكرتيرة البرلمان قراءة اعضاء اللجان احدث اعضاء الجيل الجديد فوضى في البرلمان لاعاقة التصويت على اللجان، لتطلب منهم رئيسة البرلمان فالا فريد مغادرة الجلسة وفقا للنظام الداخلي الفقرة الرابعة.

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