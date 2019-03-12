السجن 15 سنة لمدان بارتكاب الدكة العشائرية في قضاء المجر الكبير

2019/03/12 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات ميسان اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية في قضاء المجر الكبير التابع لمدينة العمارة.وذكر

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