نائب عن البصرة: نواب وعشائر المحافظة يدعمون جهود العامري في ملف إعمارها

2019/03/12 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، الثلاثاء، أهمية توفير التخصيصات المالية والصلاحيات الكاملة لفريق العمل المكلف بمتابعة ملف إعمار المحافظة برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مشيرا إلى أن جميع نواب وعشائر المحافظة سيكونون داعمين وبقوة للعامري في جهوده بغية إعمار المحافظة والنهوض بالخدمات فيها.

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