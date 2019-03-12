السجن 15 سنة لمدان بارتكاب الدكَة العشائرية

2019/03/12 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية-كلكامش برس؛ قضت محكمة جنايات ميسان بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية في قضاء المجر الكبير التابع لمدينة العمارة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات ميسان نظرت قضية مدان بارتكاب الدكة العشائرية استهدف منزلا لاحد المواطنين باطلاق عيارات نارية من بندقية كلاشنكوف نتيجة حدوث مشاجرة بينهم […]

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