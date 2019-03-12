صحيفة إيرانية تصف زيارة روحاني بـ”المباركة” وتكشف عن محاولات لمنعها

2019/03/12 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت صحيفة “كيهان” الإيرانية، الثلاثاء، زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق بـ”المباركة”، فيما كشفت عن محاولات “قوى معادية” منع تلك الزيارة.وقالت الصحيفة في مقالها الافتتاحي الذي حمل عنوان “زيارة روحاني المباركة” واطلعت عليها /المعلومة/، إن “الاستقبال الذي حظي به الرئيس روحاني على المستويين الرسمي والشعبي العراقي اخذ مساحات واسعة في وسائل الاعلام […]

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