طهران تقارن بين زيارتي ترامب وروحاني الى العراق: اظهرنا عظمة ايران

2019/03/12 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادقارن مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الثلاثاء، زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العراق مع الزيارة الحالية التي يجريها رئيس بلاده حسن روحاني، معتبرا أن زيارة الاخير "العلنية" أظهرت قدرة وعظمة إيران.

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