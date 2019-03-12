2019/03/12 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن ازالة دور سكنية متجاوزة في العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انها "قامت بازالة دور ومباني شيدت تجاوزاً على ارض حكومية تقدر قيمتها بخمسة مليارات دينار وبمساحة تبلغ 3 دوانم".

واضافت الامانة ان "التجاوزات عبارة عن دور سكنية ومكاتب دلالية وعدد من الابنية التي شيدت على ارض في المحلة 751 حي الفضيلية ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة شرق بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الامانة تزيل دورا سكنية متجاوزة في بغداد) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الامانة تزيل دورا سكنية متجاوزة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).