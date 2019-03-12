انخفاض صادرات العراق لشهر شباط بمقدار 0.11% عن الشهر الذي سبقه

2019/03/12 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الثلاثاء، ان الصادرات النفطية لشهر شباط سجلت انخفاضا بمقدار 0.11% عن الشهر الذي سبقه، مبينة ان معدل سعر بيع البرميل لشهر شباط بلغت 60.83 دولار.

وقالت الشركة في بيان تلقته "الغدير"، ان "الصادرات النفطية لشهر شباط سجلت انخفاضا بمقدار 0.11% عن شهر كانون الثاني"، مبينا ان "معدل التصدير بلغ 3.621 مليون برميل/ يوم من المرافئ الجنوبية والشمالية، وهو اكثر بنسبة 3.87 %عما تم تصديره خلال نفس الفترة من عام 2018".واضافت الشركة ان "معدل سعر بيع البرميل بحسب البيانات الاولية لشهر شباط بلغت 60.83 دولار بزيادة قدرها 4.58 دولار للبرميل عن شهر كانون الثاني وهو اعلى من المعدل السعري خلال نفس الفترة من عام 2018 بمقدار 0.77 دولار".انتهى...س ح

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